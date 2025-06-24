Mardin'de örtü yangını
MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı.
MARDİN’in Ömerli ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ömerli ilçesine bağlı Çayıralanı Mahallesi kırsalındaki ormanda saat 15.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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