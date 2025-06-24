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        Mardin'de örtü yangını

        MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:24 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:30
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        Mardin'de örtü yangını
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        MARDİN’in Ömerli ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Ömerli ilçesine bağlı Çayıralanı Mahallesi kırsalındaki ormanda saat 15.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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