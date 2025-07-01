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        Mardin'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde binanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşen Zeynep Tuana Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:05
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        Mardin'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde binanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşen Zeynep Tuana Z. (6), ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Zeynep Tuana Z. (6), dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynep Tuana, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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