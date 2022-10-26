Mardin'de 20 milyon liralık asfalt plentinde 4 ayda 22 milyon liralık asfalt üretildi

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla 20 milyon liraya satın aldığı asfalt plentinde 4 ayda 22 milyon liralık asfalt üretimi gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca, kentlerin en büyük sorunlarından biri olan yol çalışmalarında giderlerin minimize edilmesi amacıyla 20 milyon lira bedelle satın alınarak taş ocağı ve konkasör şantiyesinin bulunduğu alanda kurulumu yapılan asfalt plentinde günlük yaklaşık 1300 ton sıcak asfalt üretiliyor.



4 ayda üretilen 22 milyon liralık 30 bin ton sıcak asfalt, Artuklu, Ömerli, Kızıltepe ve Yeşilli başta olmak üzere tüm ilçelerde yol yapım, onarım ve yama çalışmalarında kullanıldı.

20 milyon lira bedelle satın alınan asfalt plenti, 4 ay içerisinde kendi bedelinin üzerinde üretim gerçekleştirdi.



Hava şartları el verdiği sürece asfalt plentinde asfalt üretimine devam edilecek.









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