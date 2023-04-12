Mardin'de 4 ilçede kapalı pazar kurulumu çalışmaları tamamlandı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, güvenli alışveriş yapılabilecek mekan oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Kapalı Semt Pazarı Projesi"nde 4 ilçede çalışmaları tamamladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kent genelinde çalışma başlatıldı.
Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde çalışmalar tamamlanırken, vatandaşları ve pazar esnafını kışın soğuktan yazın da sıcaktan korumak, daha modern, düzenli, sağlıklı ve güvenli bir ortamda alış veriş yapmalarını sağlamak adına Derik, Mazıdağı, Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde ise çalışma sürüyor.
Projeleri hazır olan Kızıltepe ve Savur ilçelerinde kurulacak kapalı pazarlarla ilgili de uygun yer tahsisi yapıldıktan sonra çalışmalar başlatılacak.