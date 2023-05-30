Mardin'de iki aile arasındaki kavgada biri jandarma personeli 14 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada, aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir jandarma personelinin de olduğu 14 kişi yaralandı.

Kırsal Kocakent Mahallesi’nde, Düzgün ve Otay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan biri uzman çavuş 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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