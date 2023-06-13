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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Mardin İl Başkanlığından teşkilatlara ziyaret

AA

AK Parti Mardin İl Başkanlığından teşkilatlara ziyaret

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Mazıdağı ve Derik ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Beraberinde il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin konuşan Vahap Alma, seçimlerle ilgili fedakarca çalışan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Teşkilatların en çok önem verdikleri konuların başında geldiğini ifade eden Alma, "Bu konuda bizleri taşıyan, hizmetleri oluşturmaya vesile kılan en önemli unsurlar teşkilatlarımızdır." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da teşkilatların bir oluşumun omurgası niteliğinde olduğunu dile getirerek, dün olduğu gibi bugün de teşkilatlara sonsuz güvendiklerini belirtti.

Seçimler süresince yaptıkları çalışmalardan dolayı teşkilatlara teşekkürlerini ileten Kılıç, "Milletvekili Muhammed Adak ile daima sizlerin, Mardinli hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Kapımız da telefonumuz da daima açık. Mardin'imizin çıkarına olabilecek her konuda hizmete hazırız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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