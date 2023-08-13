Mardin'de çıkan orman ve örtü yangınına müdahale ediliyor

MARDİN (AA) - Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Artuklu'nun Elmabahçe ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahallelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, kara ve hava araçlarıyla müdahale ediyor.

Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.