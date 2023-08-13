GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

​​​​​​​MARDİN (AA) - Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Artuklu'nun Elmabahçe ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahallelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, kara ve hava araçlarıyla müdahale ediyor.

Köylülerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.