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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:11
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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Ağustos'ta Ömürlü Mahallesi'nde Kahraman E'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, R.E, Ş.E. ve R.E. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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