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        AK Parti Mardin İl Başkanlığınca temayül yoklaması yapıldı

        AK Parti Mardin İl Başkanlığınca bazı ilçe başkanlıkları için temayül yoklaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:30
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        AK Parti Mardin İl Başkanlığınca temayül yoklaması yapıldı
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        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İl Koordinatörü Orhan Karasayar ve oluşturulan heyet, Dargeçit, Ömerli, Yeşilli, Artuklu, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde temayül yoklaması yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alma, AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum coğrafyaların partisi olduğunu ve bundan dolayı birbirine sahip çıkan teşkilatların olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

        Temayül yoklamalarını büyük bir teveccühle gerçekleştirdiklerini dile getiren Alma, görevi devredecek başkanlara teşekkür etti, görevi devralacak kişilere de başarı diledi.

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