Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Bakan Işıkhan, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerini ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 20:51 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kente gelen Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ile Dargeçit ilçesine geçti.

        Dargeçit Belediye'sini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ile makamında görüşen Işıkhan, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek, İlçe Başkanı Mehmet Kılıç ve partililerle bir araya geldi.

        Ardından Midyat ilçesine geçen Işıkhan, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

        Ziyaretinde Işıkhan'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

        AK Parti Midyat İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek ilçe başkanı Atilla Yarış ve partililerle bir süre görüşen Bakan Işıkhan daha sonra Midyat Belediyesince 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gönül Kaykaç adına yapılan parkın açılışına katıldı.

        Kısa bir konuşma yapan Işıkhan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere şifa diledi.

        İlçedeki ziyaretlerini sürdüren Işıkhan, Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezi ile Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde incelemelerde bulundu, ardından Novm Estel butik otelin açılışını gerçekleştirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor - 52 Orduspor: 1-1
        Mardin 1969 Spor - 52 Orduspor: 1-1
        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, büyümenin ve refahın yüzyılı y...
        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, büyümenin ve refahın yüzyılı y...
        Bakan Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçelerini ziyaret etti
        Bakan Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçelerini ziyaret etti
        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı emeğin, üretimin, büyümenin ve refahın yüzyılı ya...
        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı emeğin, üretimin, büyümenin ve refahın yüzyılı ya...
        Bakan Işıkhan, Mardin'de "İş İnsanları ve STK Temsilcileri ile Buluşma Topl...
        Bakan Işıkhan, Mardin'de "İş İnsanları ve STK Temsilcileri ile Buluşma Topl...
        Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı