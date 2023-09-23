Bakan Işıkhan, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerini ziyaret etti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ile Dargeçit ilçesine geçti.

Dargeçit Belediye'sini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ile makamında görüşen Işıkhan, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek, İlçe Başkanı Mehmet Kılıç ve partililerle bir araya geldi.

Ardından Midyat ilçesine geçen Işıkhan, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Işıkhan'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

AK Parti Midyat İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek ilçe başkanı Atilla Yarış ve partililerle bir süre görüşen Bakan Işıkhan daha sonra Midyat Belediyesince 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gönül Kaykaç adına yapılan parkın açılışına katıldı.

Kısa bir konuşma yapan Işıkhan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere şifa diledi.

İlçedeki ziyaretlerini sürdüren Işıkhan, Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezi ile Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde incelemelerde bulundu, ardından Novm Estel butik otelin açılışını gerçekleştirdi.