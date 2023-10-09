Mardin merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 2 ilde terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Mazıdağı ilçeleri ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde terör örgütüne finans sağladığı, yardım ve yataklık ettiği, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Mardin’in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlar aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.