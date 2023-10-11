Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir kişi tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü

        Mardin'in Ömerli ilçesinde tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bir kişi tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Ömerli ilçesinde tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        İlçenin kırsal Alıçlı Mahallesi'nde İ.Y. (35) ile karısı S.Y. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y, silahla eşine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Zanlı İ.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de PYD/ YPG'nin roketli saldırısında şehit olan 12 kişi anıldı
        Nusaybin'de PYD/ YPG'nin roketli saldırısında şehit olan 12 kişi anıldı
        Terör örgütü PYD/YPG'nin Nusaybin'e yaptığı saldırıda şehit olan 12 kişi an...
        Terör örgütü PYD/YPG'nin Nusaybin'e yaptığı saldırıda şehit olan 12 kişi an...
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden...
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden...
        TIR'la aracının önünü kestikleri husumetlilerini öldüren 2 kardeş yakalandı...
        TIR'la aracının önünü kestikleri husumetlilerini öldüren 2 kardeş yakalandı...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaşı ek protokolle artırıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaşı ek protokolle artırıldı
        TIR'la aracının önünü kestikleri husumetlilerini öldüren 2 kardeş yakalandı
        TIR'la aracının önünü kestikleri husumetlilerini öldüren 2 kardeş yakalandı