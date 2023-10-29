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        Savur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Mardin'in Savur ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:26
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        Savur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Mardin'in Savur ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Savur Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, törende, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Çevik, "19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele dönemi büyük bir inanç ve azimle yürütülmüş milletimizin duası ve şanlı Türk ordusunun mücadelesi ile tarihte eşi az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de muhafaza edeceğiz." dedi.

        Törende daha sonra öğrenciler tarafından yöreye ait reyhani ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Lale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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