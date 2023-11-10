Savur'da Filistinlilere destek için kermes yapıldı

Savur ilçesinde Filistinlilere destek için kermes düzenlendi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezinde Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen kermesin açılışına, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftülüğünün de desteğiyle düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Filistinlilere ulaştırılacak.

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