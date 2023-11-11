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        Mardin'de düğünde havaya ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:41 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:41
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        Mardin'de düğünde havaya ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kırsal Göktaş Mahallesi'ndeki düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18) yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ömer Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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