Mardin'de aranan 4 hükümlü yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2'si firari 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Mazıdağı ilçesinde 2 firari hükümlü, Kızıltepe ilçesinde ise 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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