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        Mardin'de aranan 4 hükümlü yakalandı

        Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2'si firari 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 23:12 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:12
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        Mardin'de aranan 4 hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2'si firari 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Mazıdağı ilçesinde 2 firari hükümlü, Kızıltepe ilçesinde ise 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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