Asırlık ağaçlarda yetişen Derik zeytini soğuk sıkımla tescilli yağa dönüştürülüyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'in Derik ilçesinde asırlık ağaçlardan elde edilen zeytinler, soğuk sıkımla tescilli yağa dönüştürülüyor.

Derik'te 15 bin dekar alanda bir kısmı asırlık ağaç olmak üzere yaklaşık 500 bin zeytin ağacı bulunuyor.

İlçede bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen ağaçlarda yetiştirilen zeytinin hasadı sürüyor.

Atalarından kalan zeytin ağaçlarını "miras" olarak nitelendiren üreticiler, topladıkları zeytinlerin bir kısmını sofralık olarak hazırlanırken, büyük bir bölümünü ilçedeki Mezopotamya Zeytinyağı Tesisi'nde yağa dönüştürüyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu öğrencileri de uygulamalı derslerini yoğun bir mesainin yaşandığı tesiste görüyor.

- "Zeytinimizin kalitesini tüm dünyaya göstermek istiyoruz"

Mardin Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Erkan Doğan, AA muhabirine, zeytin hasadının sürdüğünü, bu yılın "yok yılı" olmasına rağmen hasadın bereketli olduğunu söyledi.

Bu sezon 2 bin tona yakın rekolte beklediklerini belirten Doğan, 10'un üzerinde zeytin çeşidinin bulunduğunu, bu çeşitlerin iyi, orta ve küçük kalibreli olarak değiştiğini, en çok tutulan zeytin çeşidinin halhali olduğunu ifade etti.

Halhali zeytininden elde edilen yağın tescilli olduğunu dile getiren Doğan, ilçede 20 ton kapasiteli tesiste üreticilerin zeytinlerden yağ elde ettiğini anlattı.

Bu çalışmanın ocak ayına kadar sürdüğünü kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

"Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Kalitesi yüksek olsun diye soğuk sıkım tercih ediyoruz. 24 saat, vardiyalı çalışıyoruz. Yoğunluk döneminde 8 çalışan oluyor. Kapasitemizi arttırmayı düşünüyoruz. Zeytinimizin kalitesini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Zeytinin ana vatanı olan bölgede zeytin ve yağımız çok tercih ediliyor. Çok rağbet var. Siparişlere yetişemiyoruz."

- "Günlük yaklaşık 20 ton zeytini yağa dönüştürüyoruz"

Tesis operatörü Beytullah Aydın da hasadın ilk ayında yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini dile getirdi.

Organik yetişen zeytinleri yine organik bir şekilde yağa dönüştürdüklerini anlatan Aydın, "Günlük yaklaşık 20 ton zeytini yağa dönüştürüyoruz. Zeytinyağımız organik. Katkı maddesi yok. Halhali çeşidinden 3 kilo 500 gramdan 1 kilogram yağ verdiği görülmüştür." dedi.

- Birçok ülkeye gönderiliyor

Üretici Mustafa Ersu ise hasadını yaptıkları zeytinleri bekletmeden tesise getirdiklerini söyledi.

Tesisin yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Ersu, "Halhali zeytin asit oranı çok düşük olduğu için dünyada birinci seçildi. Bu yüzden tanınmış bir yağa dönüşüyor. Yurt içi ve dışından yoğun bir talep var. İngiltere, İsveç, Hollanda'ya akrabalar aracılığıyla gönderiyoruz. Aroması, tadı çok güzel. Alan bir daha istiyor. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derik zeytininden elde edilen zeytinyağı, özel bir şirketin markasıyla gönderildiği İngiltere'de 4 yıl önce düzenlenen "Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması"nda altın madalyaya, Japonya'da 3 sene önce gerçekleştirilen "Japon Prize Uluslararası Yarışması"nda ise ikincilik ödülüne layık görülmüştü.