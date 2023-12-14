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        Savur'da belediyenin altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Savur ilçesinde yürütülen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:35
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        Savur'da belediyenin altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Savur ilçesinde yürütülen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

        MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, kentin dört bir yanında altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Savur'da da içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi.

        Köprübaşı Caddesi ile Mezbahane Caddesi arasındaki ekonomik ömrünü tamamlamış 2 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilendi, ilçe daha temiz, kaliteli ve kesintisiz altyapıya kavuşturuldu.

        Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları hızla başladı.

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