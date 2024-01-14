GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Artuklu Kızıltepe kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Fatih K. (40), Atiye Gülsüm K. (31), Beren Nisa K. (10) ile Aysima K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Beren Nisa K, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Atiye Gülsüm K. ise özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.