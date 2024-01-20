Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil şarampole devrildi.

        Kazada, otomobildeki A.Y. (23), M.D. (31), F.B.D. (30), M.Y. (50) ve M.N.Y. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Yüksek kar vaadiyle dolandırdılar
        Yüksek kar vaadiyle dolandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        "Hizbullah sınırdan uzaklaşmazsa operasyon kaçınılmaz"
        "Hizbullah sınırdan uzaklaşmazsa operasyon kaçınılmaz"
        Yunan botu batırmaya çalıştı, Türk Sahil Güvenlik kurtardı
        Yunan botu batırmaya çalıştı, Türk Sahil Güvenlik kurtardı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Nusaybin'de, seyir halindeki otomobil alev aldı
        Nusaybin'de, seyir halindeki otomobil alev aldı
        Mardin'de şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
        Mardin'de şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
        Mardin'de sosyal medyadan şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda buluna...
        Mardin'de sosyal medyadan şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda buluna...
        Mardin'de marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Mardin'de marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Mardin'de marketten hırsızlık kamerada
        Mardin'de marketten hırsızlık kamerada