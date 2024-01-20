Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki A.Y. (23), M.D. (31), F.B.D. (30), M.Y. (50) ve M.N.Y. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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