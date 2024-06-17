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        Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti

        Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldüren polis memuru intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:56
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        Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti
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        Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldüren polis memuru intihar etti.

        Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

        Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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