Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti

Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldüren polis memuru intihar etti.

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