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        Mardin'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        Mardin'de telefonla kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:05
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        Mardin'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
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        Mardin'de telefonla kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesinde ikamet eden bir vatandaşa telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "kendisinin ve eşinin adının bir hırsızlık olayına karıştığını" söyleyerek, ondan ziynet eşyası talep etti.

        Endişeye kapılan vatandaş, değeri 2 milyon 500 bin lirayı bulan ziynet eşyası ve parayı dolandırıcılara elden verdi.

        Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

        Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışan 2 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Zanlılardan birinin Şanlıurfa'da olduğunun tespit edilmesi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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