Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı olarak atanan Evren Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, görevinde başarılar diledi.

Nusaybin Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları da ziyaret eden Akkoyun, görevi başındaki personel ve vatandaşlarla görüştü.

Akkoyun, daha sonra Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Nurullah Tunçalan ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel'i ziyaret etti, odaların yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.