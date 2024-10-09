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        Midyat'ta zabıta ekipleri semt pazarlarında denetim yaptı

        Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:52
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        Midyat'ta zabıta ekipleri semt pazarlarında denetim yaptı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

        Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında yaptıkları denetimde, esnafa uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, pazar düzeni, mevzuat uygunluğu, tartı görünürlüğü ve ürün fiyatlarının etiketlerine yönelik denetim yaptı.

        Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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