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        Mardin'de İHH İnsani Yardım Vakfına üye kadınlardan kadın cinayetlerine tepki

        Mardin'deİHH İnsani Yardım Vakfı üyesi kadınlar kadın cinayetlerini basın açıklaması ile protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:01
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        Mardin'de İHH İnsani Yardım Vakfına üye kadınlardan kadın cinayetlerine tepki
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        Mardin'deİHH İnsani Yardım Vakfı üyesi kadınlar kadın cinayetlerini basın açıklaması ile protesto etti.

        Mardin İHH İnsani Yardım Vakfı önünde bir araya gelen Mardin İHH Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Güneş ve vakfa üye kadınlar, İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesine tepkisini dile getirdi.

        Güneş, gazetecilere, iki genç kızın öldürülmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Sorumluluk taşıyan herkes bu acıyı derinden hissedip gereken adımları atmalıdır. Şefkate ve merhamete sığınmalı, bu acıları paylaşarak bir daha yaşanmaması için somut tedbirler almalıyız. Vicdanın, merhametin ve şefkatin rehberliğinde, cinayet, vahşet ve istismar gibi insani değerleri yok sayan her türlü eyleme ve zihniyete karşı mücadele etmeliyiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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