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        Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:28
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        Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3, Kızıltepe ilçesinde ise silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 122 gram sentetik uyuşturucu, 25,6 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 11 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 12 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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