Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 122 gram sentetik uyuşturucu, 25,6 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 11 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 12 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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