Mardin'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında 3 kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

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