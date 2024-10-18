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        Mardin'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:41
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        Mardin'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında 3 kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 193 fişek, 15 şarjör, 1 kilo 100 gram kubar esrar, 75 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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