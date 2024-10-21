Mardin'de eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde boşandığı karısını sokakta silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Tahir Erat (38), maktul Zeynep Gül Kuşçu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ahmet Tahir Erat, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, cinayeti önceden tasarlamadığını ve öldürmek kastının olmadığını iddia etti.

Maktulün avukatları ve yakınları, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

"Boşandığı eşi, çocuklarını göstermiyordu. 'Gel sana çocuklarını göstereceğim' diye çağırmıştı. Çocuklarını görmek için büyük bir umutla giden Kuşçu, kaçmak istemişti. Kaçmasına izin verilmemiş, yere yatırılmış, üzerine basılmış ve başından tek bir kurşunla katledilmişti. Bunun derin acısı hala içimizde ama bugün yargılamanın sonuna geldik. En önemlisi herhangi bir takdiri indirime yer olmaksızın bu mahkumiyet kararı verildi. Umut ediyoruz ki böyle emsal kararlar çıkmaya devam eder. Bugün Zeynep Gül Kuşçu'nun faili, ne haksız tahrik ne iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştır."