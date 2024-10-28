Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de asansör boşluğuna düşen kadın öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de asansör boşluğuna düşen kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Birsel K. (42), Ersoylu Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında oturan kızını ziyarete gitti.

        Çıkışta asansöre binmek isteyen 4 çocuk annesi Birsel K, asansör kabininin yerinde olmadığını fark etmeyerek asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Birsel K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Kereste atölyesinde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
        Kereste atölyesinde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
        Kabini arızalı asansörde, 4'üncü kattan boşluğa düşüp öldü
        Kabini arızalı asansörde, 4'üncü kattan boşluğa düşüp öldü
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Mardin'de konuştu:
        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Mardin'de konuştu:
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan jandarma ve polise ziyaret
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan jandarma ve polise ziyaret
        SP'li Bozan: Barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli olduğunu...
        SP'li Bozan: Barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli olduğunu...