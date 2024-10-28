Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.
Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutanı Tankçı Yarbay Yusuf Taşkıran, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Aydoğan, kamu kurumlarının yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
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