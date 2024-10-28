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        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:06
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        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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        Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutanı Tankçı Yarbay Yusuf Taşkıran, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Aydoğan, kamu kurumlarının yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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