Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Şahin mesajında, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklerle ve atılımlarla millete ekonomik, sosyal ve siyasal alanda görülmemiş bir dinamizm kazandırdığını ifade eden Şahin, Türk milletinin tüm dünyaya örnek olan bir mücadele ruhuna sahip olduğunu vurguladı.

        Şahin, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin ilan edilişinin ilk gününden bugüne dek, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, sahip olduğumuz mukaddes değerlere sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etme ruhuna her zaman sahip olduk. Bu ruhu evlatlarımızın benliklerine de işleyerek, ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'imizin kuruluş sürecinde milleti ve memleketi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimizi rahmetle anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
        Mardin'de kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Mardin'de kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Mardin'de asansör boşluğuna düşen kadın öldü
        Mardin'de asansör boşluğuna düşen kadın öldü