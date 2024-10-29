Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin mesajında, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklerle ve atılımlarla millete ekonomik, sosyal ve siyasal alanda görülmemiş bir dinamizm kazandırdığını ifade eden Şahin, Türk milletinin tüm dünyaya örnek olan bir mücadele ruhuna sahip olduğunu vurguladı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin ilan edilişinin ilk gününden bugüne dek, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, sahip olduğumuz mukaddes değerlere sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etme ruhuna her zaman sahip olduk. Bu ruhu evlatlarımızın benliklerine de işleyerek, ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'imizin kuruluş sürecinde milleti ve memleketi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimizi rahmetle anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."