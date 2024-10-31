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        Mardin'de kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik kontrol yapan Dicle Elektrik saha ekipleri, denetimi önlemeye çalışanların saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:31
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        Mardin'de kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik kontrol yapan Dicle Elektrik saha ekipleri, denetimi önlemeye çalışanların saldırısına uğradı.

        Şirketten yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 6 ilde abonelere kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için yatırımların sürdüğü belirtildi.

        Kentteki yatırımın 6 milyar lirayı geçtiği, yatırım sürecinde karşılaştıkları en büyük zorluğun kaçak kullanım olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle kırsalda ve tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik kullanımının, ülke ortalamasının üstünde seyrettiği bildirildi.

        Dicle Elektrik ekiplerinin kaçak elektrik denetimleri esnasında sık sık saldırılara maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Son olarak kaçak kullanım oranının yüzde 80 olduğu Girmeli Mahallesi'nde jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışma yapmak isteyen şirket çalışanları, kısa süre içinde kaçak elektrik kullanımı gerçekleştiren mahalle sakinlerinin taciz ve tehdidine maruz kaldı. Taciz ve tehdidin saldırıya dönüştüğü esnada zor anlar yaşayan Dicle Elektrik ekibi, bölgedeki kontrollerini tamamlayamadan olay yerini terk etti. Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini ikna etmeye çalışsa da kaçak elektrik kontrolüne engel olmak isteyen bir grup, ısrarla hakaretlerine devam etti. Durum, kısa sürede arbedeye dönüşürken tarafları sakinleştirmek üzere jandarma yetkilileri mahallenin muhtarından destek istemeyi denedi. Muhtarın saha ekiplerine yönelik olumsuz tutumu, gerilimi daha da artırırken jandarma, olayların büyümemesi için uyarı amaçlı havaya ateş etmek zorunda kaldı."

        Açıklamada, kırsal Girmeli Mahallesi'nde kayıtlı 582 abone, tespit edilemeyen sayıda da kaçak elektrik kullanan kayıt dışı abone bulunduğu, yoğun şekilde klima ve elektrikli ısıtıcı kullanımına gerek duyulmadığı eylül ayında bile yaklaşık 1.5 milyon lira tutarında kaçak elektrik tüketildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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