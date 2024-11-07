Mardin Büyükşehir Belediyesi "420 kişinin işten çıkarıldığı" haberlerini yalanladı

Açıklamada, "Bu tür kasıtlı açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Mardin Büyükşehir Belediyemizde görevli çalışanlarımız, Mardinli hemşehrilerimize gayretle ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam etmektedirler." ifadeleri kullanıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı" şeklindeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.