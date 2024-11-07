Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mardin'inKızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Mardin'inKızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Erikli Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan R.D, H.D, A.D. ve C.B. kentteki hastanelere kaldırıldı.
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