MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle buluştu.

Merkez Artuklu ilçesinde MÜSİAD Mardin İl Şubesinde düzenlenen programda, iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelen Asmalı, ziyaret ve açılış törenlerine katılmak için kente geldiğini söyledi.

MÜSİAD'ın 34 yılı geride bıraktığını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

"Kıymetli yol arkadaşlarımızla beraber bu yolculuğumuz devam ediyor. Birçok süreçlerden geçtik. MÜSİAD, bugün itibarıyla 14 bin üyemiz ve bunların temsil ettiği 60 bin işletmeyle Türkiye ve dünyada güçlenerek büyümeye devam ediyor."