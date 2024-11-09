Mardin'de Alo 153 Destek Hattı hizmet vermeye başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen istek, talep, öneri ve şikayetleri iletildiği Alo 153 Destek Hattı 7/24 hizmet vermeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte mesai saatleri içerisinde çalışan Alo 153 Hattının, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlar ile belediye arasında iletişimi güçlendirerek kaliteli, hızlı hizmet sunma adına hayata geçirmiş olduğu Alo 153 Destek Hattı biriminin çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.