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        Mardin'de Alo 153 Destek Hattı hizmet vermeye başladı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen istek, talep, öneri ve şikayetleri iletildiği Alo 153 Destek Hattı 7/24 hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:34
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        Mardin'de Alo 153 Destek Hattı hizmet vermeye başladı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen istek, talep, öneri ve şikayetleri iletildiği Alo 153 Destek Hattı 7/24 hizmet vermeye başladı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte mesai saatleri içerisinde çalışan Alo 153 Hattının, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladığı belirtildi.

        Açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlar ile belediye arasında iletişimi güçlendirerek kaliteli, hızlı hizmet sunma adına hayata geçirmiş olduğu Alo 153 Destek Hattı biriminin çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.

        Kentte vatandaşlardan Alo 153 Destek Hattına gelen tüm istek, talep, öneri ve şikayetler 7 gün 24 saat ilgili Daire Başkanlıkları ile birimlere iletildiği bildirilen açıklamada, ekipler daha sonra şehir genelinde gelen talepleri biran önce çözüme kavuşturulması için çalışma yürüttüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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