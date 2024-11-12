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        Mardin'de tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tur otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:20
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        Mardin'de tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tur otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Akıncı Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EED 181 plakalı tur otobüsü ile 44 DJ 315 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Lokman A. (33), Halide İ. (48), Cemile Ç. (55), Ali E. (60) ve Şeyhmus Ç. (78) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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