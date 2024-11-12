Mardin'de tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akıncı Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EED 181 plakalı tur otobüsü ile 44 DJ 315 plakalı minibüs çarpıştı.

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