Mersin'den gelen genç Mardin'de sağ diz ön çapraz bağından geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

21 yaşındaki Ercan Ersoy Mersin'de spor yaparken sağ dizinden yaralandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ersoy'un yapılan tetkiklerde sağ diz ön çapraz bağında yırtılma tespit edildi.

Ersoy, gerçekleştirilen müdahale ile sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim görevlisi Op. Dr. İlhami Şahin, hastanın sağ bacağında ön çapraz bağlarını artroskopik (kapalı) primer tamir (direkt onarım) tekniğiyle ameliyat etmeye karar verdiklerini belirterek, uyguladıkları yöntemin yeni olduğunu ifade etti.

Şahin, "Daha önce çapraz bağ yırtıldığında 'rekonstrüksiyon' dediğimiz hastanın kendi dizinden bir bağ alınıp o bağı yerleştirmek gibi bir teknik uygulanıyordu. Ancak bu teknikte kendi bağıyla daha ekonomik, daha az ağrılı, derin duyu kaybı olmayan bir teknik uyguluyoruz. Basit 3 delikten bu işlemi hallediyoruz. Hastanın, ağrısı daha az, rehabilitasyonu daha hızlı ve özgüveni daha fazla oluyor. Özellikle derin duyu kaybı olmuyor." dedi.

Ameliyat sonrası hastanın rehabilitasyon programı sayesinde spora erken dönüş fırsatı olduğunu ifade eden Şahin, iyi bir rehabilitasyon süreciyle hastanın ağrısız bir dönem geçirdiğini belirtti. Şahin, uyguladıkları tekniğe ilişkin, "Türkiye'de birkaç merkezde çok nadir uygulanıyor. Yeni gelişen bu ameliyat tekniği. Mardin'de ilk defa uyguladık." diye konuştu.