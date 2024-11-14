Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda Artuklu ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan ve bu suçtan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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