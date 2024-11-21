Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" mesajı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akkoyun, mesajında tüm Mardinlilerin 21 Kasım Onur Günü'nü tebrik etti.

        21 Kasım'ın Mardinli vatandaşların birlik beraberlik ruhu içerisinde çelikten iradesini tüm cihana gösterdiği gün olduğunu ifade eden Akkoyun, 105 sene önce milletin verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinde Mardinli vatandaşların ülkenin bağımsızlığına, birliğine ve beraberliğine kastetmek isteyenlere karşı cesaretle, kararlılıkla ve fedakarlıkla mücadele ederek kuşatmayı bertaraf ettiğini belirtti.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Kadim şehrimiz Mardin, bu zor günlerde vatan sevgisinin her şeyden yüce olduğunu tüm cihana göstererek takdire şayan kahramanlık örneği sergilemiştir. Huzur, kardeşlik ve medeniyetlerin şehri Mardin tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Mardin'imizin Onur Günü'nün 105'inci yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de huzurlu sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
        Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de "İşitme Tarama Referans Merkezi" açıldı
        Mardin'de "İşitme Tarama Referans Merkezi" açıldı
        Süryani papazın girişimiyle 38 aile, göç ettikleri köylerine geri dönmek iç...
        Süryani papazın girişimiyle 38 aile, göç ettikleri köylerine geri dönmek iç...
        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Midyat'ta "Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu toplantı yapıldı
        Midyat'ta "Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu toplantı yapıldı