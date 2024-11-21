Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında tüm Mardinlilerin 21 Kasım Onur Günü'nü tebrik etti.

21 Kasım'ın Mardinli vatandaşların birlik beraberlik ruhu içerisinde çelikten iradesini tüm cihana gösterdiği gün olduğunu ifade eden Akkoyun, 105 sene önce milletin verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinde Mardinli vatandaşların ülkenin bağımsızlığına, birliğine ve beraberliğine kastetmek isteyenlere karşı cesaretle, kararlılıkla ve fedakarlıkla mücadele ederek kuşatmayı bertaraf ettiğini belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Kadim şehrimiz Mardin, bu zor günlerde vatan sevgisinin her şeyden yüce olduğunu tüm cihana göstererek takdire şayan kahramanlık örneği sergilemiştir. Huzur, kardeşlik ve medeniyetlerin şehri Mardin tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Mardin'imizin Onur Günü'nün 105'inci yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de huzurlu sağlıklı uzun ömürler diliyorum."