Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı.
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Mardin Adliyesi yanında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, avukat A.T. (39), M.A. (19), B.A. (44) ve M.S.A. (51) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamaya çalışıyor.
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