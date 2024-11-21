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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı

        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:26
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı.

        Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Mardin Adliyesi yanında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda, avukat A.T. (39), M.A. (19), B.A. (44) ve M.S.A. (51) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamaya çalışıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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