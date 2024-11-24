AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, geleceğin teminatı çocukların yetiştirilmesinde büyük özveri gösteren, bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarırken hiç bir fedakarlıktan kaçmayan öğretmenlerin çabasının takdire şayan olduğunu belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti: