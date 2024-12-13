Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı kasım ayında 65 bin 226 yolcuya hizmet verdi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 65 bin 226 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında kasım ayında iç hat yolcu trafiği 64 bin 553, dış hat yolcu trafiği ise 693 olmak üzere toplam 65 bin 226 oldu.