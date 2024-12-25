Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:51 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Turgut Özal Mahallesi'nde dün husumetli iki grup arasında çıkan, 2 kişinin silahla yaralandığı, 1 kişinin darbedildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalarda ve şüphelilerin üst aramasında 2 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E., T.A, K.Ç. ve S.Ç. tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MB'nin 2025 yılı programı belli oldu
        MB'nin 2025 yılı programı belli oldu
        Vatikan-İsrail gerilimi
        Vatikan-İsrail gerilimi
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklamıştı!
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklamıştı!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        Zelenskiy'den ağır sözler
        Zelenskiy'den ağır sözler
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?

        Benzer Haberler

        Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavgaya 4 tutuklama
        Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavgaya 4 tutuklama
        Mardin'de DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa e...
        Mardin'de DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa e...
        Mardin'de Süryaniler 'Doğuş Bayramı'nı kutlamaya başladı
        Mardin'de Süryaniler 'Doğuş Bayramı'nı kutlamaya başladı
        Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Silahlı kavgada yaralanan dernek başkanı: Daha önce kuzenimi öldürüp, beni...
        Silahlı kavgada yaralanan dernek başkanı: Daha önce kuzenimi öldürüp, beni...
        Mardin'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü