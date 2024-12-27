Mardin'de 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, ekipler durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdi.