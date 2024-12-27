Mardin'de 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin silahla yaralandığı ve 1 iş yerinde hasara neden olan kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 12 şüpheliyi gözaltına aldı.