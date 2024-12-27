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        Mardin'de 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 23:21 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:21
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        Mardin'de 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin silahla yaralandığı ve 1 iş yerinde hasara neden olan kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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