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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:50
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 23-29 Aralık'ta çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, aralarında "dolandırıcılık" suçundan "13 yıl 7 ay" ve "hırsızlık" suçundan "9 yıl 11 ay" hapis bulunan 2 kişinin de olduğu 42 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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