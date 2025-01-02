Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi
Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.
İlçe Müftülüğünce Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Regaip Kandili'ne ilişkin konuşma yaptı.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
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