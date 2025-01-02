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        Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 23:20 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:24
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        Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

        İlçe Müftülüğünce Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Regaip Kandili'ne ilişkin konuşma yaptı.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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