Dicle Elektrik çalışanlarından Mardin'de 45 çocuğa kışlık ayakkabı desteği

Dicle Elektrik çalışanları, Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan 45 çocuğa kışlık ayakkabı desteği sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanlarının gönüllü faaliyetler yürütmek amacıyla hayata geçirdiği "Dicle gönüllüleri" Nusaybin'de 45 çocuğa kışlık ayakkabı temin etti.

Dallıağaç Mahallesi'ne giden gönüllüler, burada ana sınıfı ve ilkokulda okuyan çocuklara temin edilen ayakkabıları teslim etti.

Gönüllüler ardından çocuklarla birlikte üzerinde "Yeryüzündeki cennet çocuklar" yazılı pasta kesti. Daha sonra Doğanlı Mahallesi'ndeki çocuklara da temin ettikleri ayakkabıları hediye eden gönüllüler onlarla da üzerinde "Sevgi iyileştirir" yazılı pastayı kesti.